Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için 400 fidan dikildi
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Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için 400 fidan dikildi

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aktif görev alan sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanına 400 çam fidanı dikildi.

Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için 400 fidan dikildi
13.05.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:03

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aktif görev alan sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanına 400 çam fidanı dikildi.

Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü organizesinde, salgının yayılma riski nedeniyle evlerine gidemedikleri için Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen sağlık çalışanlarının katılımıyla yurt kampüsü içerisinde oluşturulan hatıra ormanında 400 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Dikilen her bir çam fidesinin gövdesine bir sağlık personelin isminin yer aldığı künye takıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ülke olarak dünyaya örnek olacak bir süreç yürütüldüğünü belirtti.

Normalleşme sürecinde hiç kimsenin rehavete kapılmaması ve bugüne kadar uygulanan tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulunun, Sağlık Bakanlığının önerilerine, tavsiyelerine uymamız gerekiyor. Hatta zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız. Bu süreç gerçekten kolay elde edilmedi. Devletimizin, Sağlık Bakanımızın çok emeği oldu, bu emekler inşallah heba olmaz. Bu süreçte en büyük pay sağlık çalışanlarına ait. Sağlık çalışanları bizim için çok değerli. Onların motivasyonunu artırmak için hatıra ormanı oluşturduk."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise ülke olarak salgınla mücadelede gösterdikleri başarıdan dolayı sağlık çalışanlarına şükran borçlu olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 2 aydır çok sayıda sağlık çalışanını yurtlarında misafir ettiklerini ve bugünlerin anısına yurt kampüsünde oluşturdukları ormanlık alana 400 çam fidanı diktiklerini belirten Eren, "1118 kapasiteli yurdumuzda yaklaşık 1 aydır sağlık çalışanlarımızı misafir ediyoruz. Onların daha mutlu ve motive olması adına burada tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.

Eren, yaşanılan bu sürecin, sağlık çalışanlarının salgına karşı vermiş oldukları mücadelenin unutulmamasını dilediklerini anlatarak, "İnşallah bu salgın sürecini de hayırlısıyla geride bırakacağız." ifadesini kullandı.

Programa, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Orman Bölge Müdürü Salih Çetiner ve sağlık çalışanları katıldı.

Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için 400 fidan dikildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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