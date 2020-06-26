Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı - Doktorların açıklaması (2)
Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik'in konuşması Tedavide görev alan doktorların toplu fotoğraf çekimi DİYARBAKIR - Türk Işın Tedavisi Yöntemini ilk kez yeni koronavirüs tanısıyla yatan hastaya uygulayan doktorlar açıklama yaptı.
26.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:16
Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik'in konuşması
Tedavide görev alan doktorların toplu fotoğraf çekimi
DİYARBAKIR - Türk Işın Tedavisi Yöntemini ilk kez yeni koronavirüs tanısıyla yatan hastaya uygulayan doktorlar açıklama yaptı. (3)
Kaynak: AA