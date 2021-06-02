KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kaslarım haşlanmış gibi ağrım vardı"

Hatay'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen laboratuvar sorumlu teknikeri Nevzat Akça ve hemşire Önder Sönmez, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Hatay'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen laboratuvar sorumlu teknikeri Nevzat Akça ve hemşire Önder Sönmez, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kentteki özel bir hastanede görevli Akça, AA muhabirine, hemşire eşinin Kovid-19'a yakalanması üzerine kendisinde belirti olmadan yaptırdığı testinin pozitif çıktığını söyledi.

Bunun üzerine eşiyle evlerinde karantinaya girdiklerini belirten Akça, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlk önce tat ve koku kaybı oldu. Daha sonra ateşim yükseldi. Sırt, bel, eklem ağrısı başladı. Kaslarım haşlanmış gibi ağrım vardı. Yattığım yerde her tarafımda iğne batıyormuş gibi his oluştu. Berbat bir durumdu. İştahsızlığım oluştu. Günün yaklaşık 18 saatini yatarak geçirmek zorunda kaldım. Yaklaşık 12 gün içinde 8-10 kilo verdim. Çok kötüydü. Çocuklarımın yaşı küçük olduğundan onları başka bir yere bırakamıyorduk. Ayrıca bırakabileceğim kişiler de yaşlı kimselerdi. Bu nedenle çok zorlandık. Evde çocuklarımla birlikte sürekli maske taktık."

Evde 15 günlük tedaviyle hastalığı atlatan Akça, yaşadıklarından psikolojik olarak kötü etkilendiğini sözlerine ekledi.

"20 gün boyunca tat ve koku duyum yoktu"

Hemşire Önder Sönmez de yaşadığı tat ve koku kaybı üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Evinde 20 gün karantinada kalarak hastalığı atlattığını belirten Sönmez, "Bir sabah üzerime parfüm sıkarken kokusunu alamadığımı fark ettim. O gün işe gitmedim ve yaptırdığım testin pozitif olduğunu öğrendim. 20 gün boyunca tat ve koku duyum yoktu. Keskin koku ve tatları çok hafif düzeyde hissedebiliyordum." diye konuştu.

Sönmez, herkesten maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş