Kovid-19 geçiren hastaların akciğerleri, ksenon gazı kullanılarak yeni bir yöntemle tarandı
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Kovid-19 geçiren hastaların akciğerleri, ksenon gazı kullanılarak yeni bir yöntemle tarandı

01.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:11
Kovid-19 geçiren hastaların akciğerleri, ksenon gazı kullanılarak yeni bir yöntemle tarandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan hastaların 3 ay sonra yeni bir tarama yöntemiyle incelenen akciğerlerinde hasar tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan hastaların 3 ay sonra yeni bir tarama yöntemiyle incelenen akciğerlerinde hasar tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 19 ila 69 olan 10 hastanın akciğerlerini ksenon gazı kullanarak manyetik rezonans (MR) ile taradı.

Tarama sırasında ksenon gazını içine çeken hastalardan nefes darlığı çektiğini söyleyen 8'inde, akciğer hasarının işaretleri görüldü.

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Hastaların Kovid-19 enfeksiyonundan 3 ay sonra "nefes darlığının" yanı sıra "yorgunluktan" şikayetçi olduğu ancak enfeksiyon sırasında hiçbirinin yoğun bakıma alınmadığı ya da ventilasyona ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Hasar, geleneksel tarama yöntemleriyle tespit edilemiyor

Uzmanlar, hastalardaki akciğer hasarının, geleneksel tarama yöntemleriyle tespit edilemediğine de işaret etti.

Çalışmaya liderlik eden Profesör Fergus Gleeson, "Bir çeşit akciğer hasarı bekliyordum ancak karşılaştığımız seviyede değil." değerlendirmesini yaptı.

Gleeson ve ekibi, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında hastaneye kaldırılmayan ve ciddi semptomlar göstermeyen kişilerde de benzer bulgulara rastlanıp rastlanmayacağını tespit etmek için taramayı 100 kişi üzerinde yapmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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