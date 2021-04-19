Son dakika... Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı

Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın odasını mesai arkadaşları güllerle donattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın odasını mesai arkadaşları güllerle donattı.

Doğanşehir Adliyesinde 2019 yılında göreve başlayan Boyalı'nın vefatı, mesai arkadaşlarını üzdü.

Adliye çalışanları tarafından düzenlenen törende Boyalı'nın odasındaki masasına güller bırakıldı, dua edildi.

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, AA muhabirine, Boyalı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Acar, şöyle konuştu:

"2019 yılı haziran ayında Doğanşehir ilçemize cumhuriyet savcısı olarak atanan Boyalı'ya 10 Mart tarihinde memleketi Konya'da lösemi teşhisi konulmuş olup ardından Meram Tıp Fakültesinin hematoloji bölümüne yatışı sağlanmıştır. Yatışı sağlandıktan kısa bir süre sonra ivedilikle kemoterapi tedavisine başlanmış olup 15 Mart'ta da ülkemizde ve dünya çapında yayılan Kovid-19 salgınına yakalanmıştır. 27 Mart'ta entübe olmuştur. Kendisi yaklaşık 2-3 haftadır entübeyle mücadele etmekte olup maalesef bu yaşam mücadelesini kaybetmiş bulunmaktadır.

Ailesine, sevdiklerine, kardeşine ve yine aynı şekilde yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin."

Son dakika... Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı
Son dakika... Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı
Son dakika... Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı
Son dakika... Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu
Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu
Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Muslera Gökhan Gönül Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:59:36. #1.16#

title