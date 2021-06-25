Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
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Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Aşı standında aşı olan vatandaşlar Vatandaşların gerekli belgelerinin doldurulması Aşı için hazırlık yapan sağlık çalışanları Halk Sağlığı Uzmanı Tevfik Bayram ile röportaj Vatandaşlardan Yakup Sakın ile röportaj ŞIRNAK - Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı...

Aşı standında aşı olan vatandaşlar

Vatandaşların gerekli belgelerinin doldurulması

Aşı için hazırlık yapan sağlık çalışanları

Halk Sağlığı Uzmanı Tevfik Bayram ile röportaj

Vatandaşlardan Yakup Sakın ile röportaj ŞIRNAK - Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında kentin 3 yerinde kurulan stantlarda vatandaşların aşılanmasına başlandı

Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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