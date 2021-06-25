Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

Aşı standında aşı olan vatandaşlar Vatandaşların gerekli belgelerinin doldurulması Aşı için hazırlık yapan sağlık çalışanları Halk Sağlığı Uzmanı Tevfik Bayram ile röportaj Vatandaşlardan Yakup Sakın ile röportaj ŞIRNAK - Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı...