Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Aşı standında aşı olan vatandaşlar Vatandaşların gerekli belgelerinin doldurulması Aşı için hazırlık yapan sağlık çalışanları Halk Sağlığı Uzmanı Tevfik Bayram ile röportaj Vatandaşlardan Yakup Sakın ile röportaj ŞIRNAK - Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı...
Aşı standında aşı olan vatandaşlar
Vatandaşların gerekli belgelerinin doldurulması
Aşı için hazırlık yapan sağlık çalışanları
Halk Sağlığı Uzmanı Tevfik Bayram ile röportaj
Vatandaşlardan Yakup Sakın ile röportaj ŞIRNAK - Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında kentin 3 yerinde kurulan stantlarda vatandaşların aşılanmasına başlandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük