Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak
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Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak

12.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:54

Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için "Aşıla" uygulamasını geliştirdi. Aşı uygulanmadan önce mobil uygulama üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kayıt tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak.

Türkiye'nin Çin'den aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. Perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşılar vurulmaya başlayacak. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak.

KAYIT TAMAMLANDIKTAN SONRA AŞI YAPILACAK

Aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Herkes önce kayıt olacak, sonra aşı yapılacak.

Korona aşısı için kayıtlar 'Aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

AKILLI TELEFONLARA İNDİRİLEBİLECEK

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

Korona aşısı için kayıtlar 'Aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak
Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar 'Aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (10)
BAYZEEE: herkezde akıllı telefon yok kı köy yerlerınde coğu ınsanlar tuşlu telefon kullanıyor
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DR.M: Kardeş bunu biz kullanacağız zaten. Hastaları takip için. .
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DELİ: domuzgribi diye bisey cıkarttılar. sonrada çok tuhaftır bunun asısı için cok israr ettik anormal şekilde. Ne tuhaftır aynı firma şimdide korona yı icat etti. yine anormal şekilde aşı diye israr ediyoruz. kuduz asısı olsa anlarım diğer asılar tamam da. şimdi maske taktırtmak katillik 19 tane doktor diyor. karbondiyoksiti içine cekildiğinde devamlı insan oksijensizlikten ölebilir belli noktadan sonra. savaş olmassa boyle mi kıyım yapılacak. bilemedim. aşı olacaksa Turk insanı guvenilir. Çindusman
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