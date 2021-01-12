Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için "Aşıla" uygulamasını geliştirdi. Aşı uygulanmadan önce mobil uygulama üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kayıt tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak.

Türkiye'nin Çin'den aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. Perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşılar vurulmaya başlayacak. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak.

KAYIT TAMAMLANDIKTAN SONRA AŞI YAPILACAK

Aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Herkes önce kayıt olacak, sonra aşı yapılacak.

AKILLI TELEFONLARA İNDİRİLEBİLECEK

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı