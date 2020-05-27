"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
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"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular

Niğde'de 'Kovboy Muhtar' olarak da bilinen Tuğba Somkaya'nın bindiği at tüfekle vurularak öldürüldü. Öte yandan vurulan atın hamile olduğu kaydedildi.

27.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:18

Niğde'nin İnönü Mahallesi Muhtarı 'Kovboy Muhtar' olarak da bilinen Tuğba Somkaya'nın bindiği at tüfekle vurularak öldürüldü.

Atıyla İnönü Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenen Muhtar Somkaya'nın bindiği at yayıldığı arazide tüfekle vuruldu. Karnında yavrusu da ölen atın öldüğü bölgeye giden muhtar Somkaya ve atın sahibi Onur Küçük, atı öldürenlerin bulunup cezalandırılmasını istediler.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Muhtar Somkaya, "Polis ekiplerini aradık geldiler inceleme yaptılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu için at yerinde değil. Sahibi beni aradı. Atı vurdular, karnında yavrusuyla birlikte maalesef öldü. Atın sahiplerine bu bölgede biri 'atı burada görürsem vururum' diyerek tehdit etmiş. O kişiden şüpheleniyoruz. Şikayetçi olacağız" dedi.

'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular

"CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Atın sahibi Onur Küçük, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle at ile ilgilenemedim. At evimizin çok uzak yerlerine gitmezdi. Atım bu arazide yayılırdı. At sürekli gezerdi. Atı bir yere kapattığın zaman sıkıntıdan ölür. Bu atın gezmesi yayılması şart. Kim öldürdüyse bulunmasını ve hukuk önünde cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular

Kaynak: İHA

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