Kovan nerede çekildi, hangi ilde geçiyor? Kovan filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu ne?

4 Ocak 2022 Salı akşamı TRT 1'de ekranlara gelen Kovan filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Ayrcaı filmin çekildiği yer de merak konusu oldu. Peki, Kovan nerede çekildi? Kovan filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

KOVAN FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kovan filmi 4 Ocak 2022 Salı akşam saat 22:00 'da TRT 1'de yayınlanacak.

KOVAN FİLMİ KONUSU NE?

İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün filmlerden olan Kovan filmi, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.

Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.

KOVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ İLDE GEÇİYOR?

Kovan filmi Artvin'de çekilmiştir.

KOVAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Meryem Uzerli

Feyyaz Duman

Hakan Karsak

Burcu Salihoğlu

Şennur Nogaylar

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