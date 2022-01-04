Kovan nerede çekildi, hangi ilde geçiyor? Kovan filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu ne?
Başrolünde Meryem Uzerli'nin rol aldığı ve Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Kovan" filmi bugün TRT 1'de ekranlara geliyor. İzleyiciler, Kovan nerede çekildi? Kovan filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. İşte Kovan filmi hakkında bilgiler...
4 Ocak 2022 Salı akşamı TRT 1'de ekranlara gelen Kovan filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Ayrcaı filmin çekildiği yer de merak konusu oldu. Peki, Kovan nerede çekildi? Kovan filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Kovan filmi 4 Ocak 2022 Salı akşam saat 22:00 'da TRT 1'de yayınlanacak.
İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün filmlerden olan Kovan filmi, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.
Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.
Kovan filmi Artvin'de çekilmiştir.
Meryem Uzerli
Feyyaz Duman
Hakan Karsak
Burcu Salihoğlu
Şennur Nogaylar
Haberler.com - Gündem