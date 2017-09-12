Kourtney Kardashian'ın Giydiği Yırtık Pantolon Olay Oldu
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Kourtney Kardashian, şimdi de giydiği arkası yırtık kot pantolonuyla gündeme geldi.
Sosyal medyanın en çok konuşulan ailelerinden Kardashian'lar, giydikleri cesur kıyafetlerle kendilerinden söz ettirmeye devam ediyorlar.
KOT PANTOLONUYLA SES GETİRDİ
Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian'ın giydiği kot pantolon hayli ses getirdi.
KALÇASI GÖRÜNÜYOR
Los Angeles'taki bir stüdyoda çekilen görüntülerde, Kardashian'ın yırtık pantolonundan kalçası görünüyor.
Ünlü yıldız böyle görüntülendi;