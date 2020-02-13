KOTO'da servis sektörüne özel istişare toplantısı düzenlendi

13.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:22

KOTO'da bir araya gelen sektör temsilcileri sorunları, çözüm önerileriyle birlikte ele aldı

Kocaeli Ticaret Odası'nın komiteleri oluşturan grupların alt zümrelerinin nabzını tutmak amacıyla düzenlediği sektörel istişare toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Her bir sektöre özel düzenlenen toplantıda, sektör temsilcilerinin katılımlarıyla sorunlar tespit edilerek, çözüm önerileri geliştiriliyor. Düzenlenen toplantılardan bir yenisi Nakliye ve Seyahat Acenteliği Grubu'nun yer aldığı 17. Meslek Komitesi'ndeki servis taşımacılığı sektörü için gerçekleşti.

İLGİ YOĞUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un katılımıyla gerçekleşen toplantıya, 17. Meslek komitesi Başkanı Semra Demir Çavdar, Komite Meclis Üyeleri Sedat Köse, Hızır Fatih Sarıoğlu, Komite Başkan Yardımcısı Musa Karabalık, Komite Üyesi Yılmaz Kaymak ile birlikte ev sahipliği yaptı. Toplantıda ayrıca, Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Taşçı ve kooperatif başkanları da yer aldı.

BAŞKAN BULUT: BİRLİKTE OLURSAK KAZANIRIZ

Sektör üyelerine hitap eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Komitelerimize zümre toplantıları yapmalarını özellikle rica ediyor, bu toplantıları çok önemsiyoruz. Çünkü sadece aynı meslekten iş insanlarının bir araya gelerek, kendi gelecekleri üzerine fikir alışverişi gerçekleştirmesi ve bize öneri sunması çok önemli. Servis sektörümüz de bizler için çokça kıymetli. Her zaman yanınızdayız. Komitemizin bizlere ilettiği çok sıkıntınız var. Hepsinin farkındayız. Ancak tek vücut olursak sorunları aşmayı başarabiliriz. Bütün sıkıntılarımızın birlik ve beraberlikle çözüleceğine inanıyoruz. Aklın yolu bir" dedi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren komite başkanı Semra Demir Çavdar ise KOTO olarak sektörlerin önerisini önemsediklerini ifade ederek, faydalı olmasını diledi.

'SEKTÖRÜN YARINLARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Komite Meclis Üyesi Sedat Köse, "Sektörel sorunlarımızı bir paydada toplamak amacıyla bu toplantıyı önemsiyoruz. Bugün sizin sorunlarınızı dinleyeceğiz. Sizden aldığımız sorunları ilgili girişimlerde bulunacak ve çözmeye çalışacağız. Hep birlikte ortak faydamız adına çözüm üretelim istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Meclis Üyesi Fatih Hızır Sarıoğlu, "Siz her ne kadar bilmeseniz de KOTO olarak biz sizler için sürekli girişimlerde bulunuyor, sektörümüzün yarınları için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ'

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Taşçı, sektörün sorunlarını sıralayarak, "Giderlerimiz çok. Görünmeyen de çok giderler var. Model olayları başladı. Bunların hepsini çözmemiz lazım. Kocaeli'de servis işi yapan tüm sektörlerle bir arada olmamız, birbirimize köstek değil, destek olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde olalım, Kocaeli hepimize yeter" dedi. Komite Başkan Yardımcısı Musa Karabalık, "Sektörün aynı işi yapan arkadaşları olarak hep beraber bir araya gelmek çok önemli. Bütün herkes kafasındaki problemlerle alakalı her şeyi paylaşsın ve ortak bir noktada buluşalım istiyoruz. Biz komite olarak gerekli yerlere ulaştırıp netice almaya çalışıyoruz" dedi.

SEKTÖR SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Komite üyesi Yılmaz Kaymak, kendisinin nakliyat sektöründe faaliyet gösterdiğini ancak her iki sektöre de düzen gerektiğini ifade ederek, "Bizim en büyük eksiğimiz yetişmiş elemanımız yok. Büyük işlere büyük teklifler veren ekibimiz yok. Birliğinizi korursanız ayakta kalırsınız, koruyamazsanız dağılırsınız" ifadelerine yer verdi. Toplantıda, araç amortismanları, bakım giderleri, diğer giderler, öğrenci servis fiyatları gibi konular görüşülerek, öneriler değerlendirildi.

Kaynak: Bültenler