Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
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Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı

Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Almanya'da ormanda koşuya çıkan kadın, şeffaf plastik içinde bir el bombası görünce ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu bomba sanılan nesnenin aslında bir cinsel ilişki oyuncağı olduğu ortaya çıktı. Oyuncağın kime ait olduğu bilinmiyor.

Pazartesi akşamı Sonnen yakınlarındaki ormanda koşan bir kadın, şeffaf bir plastik torba içinde el bombası olduğunu düşündüğü şeyi gördükten sonra polisi aradı.

BAŞKA NESNELER DE BULUNDU

Durumu değerlendirmek için Bavyera bomba birliğinden memurlar çağrıldı. Kadının bomba olduğunu düşündüğü nesnenin cinsel ilişki oyuncağı olduğu ortaya çıktı. Poşetin içinden iki kullanılmamış prezervatif, boş bir şişe kayganlaştırıcı ve bir USB kablosu çıktığı da ifade edildi.

UZUN SÜREDİR DURUYORMUŞ

Polis, "İnternette yapılan bir arama şüpheleri doğruladı, aslında el bombası cinsel ilişki oyuncakları var" dedi. Çantanın çürümüş olduğundan yola çıkarak uzun bir süredir orada olduğunu düşünen polisin, eşyaların kime ait olduğu ile ilgili hiçbir fikri yok. Eski bombaların Almanya'da sıklıkla bulunduğu ifade edildi.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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