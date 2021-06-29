Kosta Rika'da yanardağ patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kosta Rika'da yanardağ patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kosta Rika'da bulunan Rincon de la Vieja yanardağının faaliyete geçmesiyle dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı.

Kosta Rika'da bulunan Rincon de la Vieja yanardağının faaliyete geçmesiyle dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da bulunan Rincon de la Vieja yanardağı patladı. Yetkililer, son yılların en şiddetli patlaması olduğunu ifade etti. Yaklaşık 3 dakika süren patlamada dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı. Bölgede tahliye uyarısı yapılmazken, Ulusal Risk Önleme ve Acil Durum Yönetimi Komisyonu durumu değerlendirmek için bir ekip görevlendirildiğiniğ açıklayarak insanların bölgeye yaklaşmamaları çağrısında bulundu.

Kosta Rika'da 5 aktif volkan bulunuyor.

-İHA-

Kosta Rika'da yanardağ patladı
Kosta Rika'da yanardağ patladı
Kosta Rika'da yanardağ patladı
Kosta Rika'da yanardağ patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Emre Kocadağ Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kosta Rika'da yanardağ patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:23:56. #1.14#

title