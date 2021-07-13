Kosova'nın Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişi zehirlendi
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Kosova'nın Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişi zehirlendi

Kosova'nın Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişi zehirlendi
Anadolu Ajansı / Agim Sulaj - Haberler | Güncel

Kosova'nın batısındaki Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlenmesinin ardından şehir genelinde acil durum ilan edildi.

Kosova'nın batısındaki Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlenmesinin ardından şehir genelinde acil durum ilan edildi.

Deçan Belediye Başkanı Bashkim Ramosaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1500 vatandaşın henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı zehirlendiğini ve tıbbi yardım talep ettiğini belirtti.

Ramosaj, yasalar çerçevesinde şehir genelinde acil durum ilan ettiklerini bildirdi.

Alınan kararla belediyeye "zehirlenmeden sonra meydana gelen bu acil durumu yönetmeye hazırlıklı olma" zorunluluğu getirildi.

Deçan Belediyesi Aile Hekimliği Merkezi Müdürü Selmon Berisha, düzenlediği basın toplantısında, hastaların yüzde 99'unun sağlık hizmetlerini Deçan'da aldığını, az sayıda vatandaşın da komşu şehir İpek'e sevk edildiğini söyledi.

Berisha, zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan, Kosova medyasında 2 kişinin zehirlenme nedeniyle öldüğü ifade edildi ancak Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, bu ölümlerin zehirlenmeyle ilişkili olmadığını açıkladı.

Deçan'a bağlı 6 köyün sakinlerinin son günlerde içme suyundan zehirlendiklerine yönelik şüpheler bulunuyordu.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Naser Ramadani, köylerden alınan su örneklerini analiz ettiklerini ve su zehirlenmesine rastlamadıklarını kaydetti.

Ramadani, durumla ilgili detaylı araştırmaları yapacaklarını ve bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

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