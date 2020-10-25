Kosova milletvekili "I Love Muhammed" yazılı maskeyle Meclis oturumuna katıldı
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Kosova milletvekili "I Love Muhammed" yazılı maskeyle Meclis oturumuna katıldı

25.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:42
Kosova milletvekili

Kosova'da muhalefetteki Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili Eman Rrahmani, Meclis'teki Genel Kurul'a "I Love Muhammed" (Hz. Muhammed'i seviyorum) yazılı maskeyle katıldı.

Kosova'da muhalefetteki Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili Eman Rrahmani, Meclis'teki Genel Kurul'a "I Love Muhammed" (Hz. Muhammed'i seviyorum) yazılı maskeyle katıldı.
Milletvekili Eman Rrahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeyi, Kosova'nın Fransa Büyükelçisi Qendrim Gashi'nin Hz. Muhammed'in karikatürünü içeren uygunsuz içerikleri paylaşmasına tepki göstermek ve bu ay, Hz. Muhammed'in doğum ayı olduğu için taktığını söyledi.
Rrahmani, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Sakin ve nazik tepki verin, hakaret ve alay etmeyin. Muhammed (sav), insanlığa rahmet olarak gönderildi." ifadelerine yer verdi.
Muhalefet milletvekili Rrahmani, Gashi'nin, eylemiyle ilgili ülke kurumlarına karşı hesap vermesi ve temsil ettiği, maaşını ödeyen vatandaşların dini inançlarıyla alay edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Kosova'nın Fransa Büyükelçisi Gashi'nin paylaşımı, Kosova İslam Birliği, milletvekilleri ve vatandaşlarca tepki topladı.
Gashi, 19 Ekim'de Fransız gazetesi Le Figaro'nun yayımladığı Charlie Hebdo'ya ait karikatür paylaşımını retweetlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

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