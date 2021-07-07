Kosova Meclisi, Srebrenitsa Soykırımını kınayan karar tasarısını kabul etti

- Kosova Meclisi, Srebrenitsa'daki Sırp soykırımını kınayan karar tasarısını 89 oy ile kabul etti.

- Kosova Meclisi, Srebrenitsa'daki Sırp soykırımını kınayan karar tasarısını 89 oy ile kabul etti.

Boşnak "Vakat" koalisyonu milletvekilleri tarafından sunulan Srebrenitsa'daki soykırımı kınayan yasa tasarısına Sırp milletvekilleri dışında oturumda yer alan tüm partilerin milletvekillerinden destek geldi. Srebrenitsa'daki Sırp soykırımını kınayan karar tasarısı 89 oy ile kabul edildi. Boşnak Milletvekili Duda Balje, Srebrenitsa'nın Bosna'da yaşanan soykırımın en büyük örneği olduğunu söyledi.

(Ercan Kasap/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı