Kosova Meclis Başkanı Osmani Kovid-19'a yakalandı
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Kosova Meclis Başkanı Osmani Kovid-19'a yakalandı

17.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:52
Kosova Meclis Başkanı Osmani Kovid-19'a yakalandı

Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Haşim Thaçi'nin istifasının ardından cumhurbaşkanlığı görevine de vekalet eden Osmani, yaptığı açıklamada, temasta olduğu bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından kendisine de test yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını bildirdi.

Osmani, iki hafta boyunca icra ettiği iki devlet makamının getirdiği sorumluluklarla ilgili her türlü belge ve kararın zamanında değerlendirilmesine özen göstererek evden çalışacağını belirterek, toplantılarına da online olarak devam edeceğini kaydetti.

Virüsün bugünlerde her zamankinden daha fazla yayıldığına dikkati çeken Osmani, bu zorluğun üstesinden birlikte gelinmesi temennisinde bulundu.

Son dönemde Kovid-19 vakalarında ciddi artışın kaydedildiği Kosova'da, bugüne dek 30 bin 495 kişiye virüs bulaşırken, 849 kişi de hayatını kaybetti. Kosova'da halen 11 bin 768 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

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