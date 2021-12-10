Kosova Devlet Organlarına "insan hakların saygı gösterin" protestosu

Kosova'nın başkent Priştine'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kosova'nın başkent Priştine'de İnsan Hakları Gençlik Girişi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, Kosova devlet organlarına insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Priştine'nin merkezindeki meydanda toplanan protestocu gençler, "Hakları Koru, haksızlığı protesto et" yazılı pankart açarak, insan hakları ihlallerini işaret etti.

Ellerinde "Bizi devletten kim koruyor", "cinsiyetçi polis", "ırkçı devlet", "ırkçılığa hayır", "cinayet kurbanları kadınlar için adalet" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, yürüyüş boyunca "bizi devletten kim koruyor", "ırkçılığa hayır", "cinsiyetçi savcı ve hakimler istemiyoruz" sloganları attı.

Yürüyüş sırasında adliye, karakol ve mahkeme binaları önünde durarak slogan atan protestocular yasaların gerektirdiği gibi insan haklarını korunması çağrısı yaptı. Bir saat kadar süren protesto yürüyüşünün sonunda Kosova Başbakanlığı binası önünde toplanan protestocular, insan hakları, ırkçılık, kadın cinayetleri gibi olaylarda harekete geçmeyen hükümeti eleştirdi.

Protesto yürüyüşü örgütleyicilerinden Gentiana Hasani, Kosova Hükümeti'nden, cinsiyete dayalı şiddetin ulusal sorun olarak acilen gündeme getirilmesini talep ederek kadınlara yönelik şiddet olaylarını görmezden gelen ya da hafife alan polis, savcı ve hakimlerin derhal görevden alınmasını istedi. Kosova'daki azınlık toplulukları adına konuşan Fatmir Menekshe, azınlıktaki haklara karşı Kosova'da giderek artan ırkçılığın durdurulması için devlet organları göreve davet ederek, ırkçılığın devlet organları tarafından desteklenmesinin üzücü olduğunu belirtti. Menekshe, azınlıktaki topluluk mensuplarına son zamanlarda yapılan saldırıların Kosova'da adalet zincirinin kırıldığını gösterdiğine dikkat çekti.

Engelliler adına konuşan Valmire Rashiti, engelli kişilere, kamu ve özel ortamlara erişiminin engellediğini, bu kişilerin eğitim ve istihdamda bariyerlerle karşı karşı kaldıklarını hatırlatarak, engelli kişilerin de toplumun bir parçası olduğunu hatırlattı.

Polisin gözetiminde yapılan protesto yürüyüşü olaysız sona erdi. - PRİŞTİNE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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