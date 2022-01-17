Kosova'daki Brezovica kayak merkezi kayakseverlerin ilgisini bekliyor - Haberler
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Kosova'daki Brezovica kayak merkezi kayakseverlerin ilgisini bekliyor

AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel

Kosova'nın en büyük kayak merkezi olan Brezovica, Şar Dağı'nın kuzeybatı tarafında, başkent Priştine'nin yaklaşık 60 kilometre yakınında bulunuyor.

Kosova'nın en büyük kayak merkezi olan Brezovica, Şar Dağı'nın kuzeybatı tarafında, başkent Priştine'nin yaklaşık 60 kilometre yakınında bulunuyor. Deniz seviyesinden 900 ila 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Brezovica, yaklaşık 230 hektarlık bir alanı kapsıyor. Kar yağışının yeterli seviyede olmasına rağmen, teleferiğin çalışmamasından dolayı Brezovica'yı az sayıda turist ziyaret ediyor.

Kosova'daki Brezovica kayak merkezi kayakseverlerin ilgisini bekliyor

Kosova'daki Brezovica kayak merkezi kayakseverlerin ilgisini bekliyor

Kosova'daki Brezovica kayak merkezi kayakseverlerin ilgisini bekliyor

AA / Erkin Keçi - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Priştine, Kosova, Güncel, Haber

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