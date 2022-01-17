Kosova'daki Brezovica kayak merkezi kayakseverlerin ilgisini bekliyor
AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel
Kosova'nın en büyük kayak merkezi olan Brezovica, Şar Dağı'nın kuzeybatı tarafında, başkent Priştine'nin yaklaşık 60 kilometre yakınında bulunuyor.
Kosova'nın en büyük kayak merkezi olan Brezovica, Şar Dağı'nın kuzeybatı tarafında, başkent Priştine'nin yaklaşık 60 kilometre yakınında bulunuyor. Deniz seviyesinden 900 ila 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Brezovica, yaklaşık 230 hektarlık bir alanı kapsıyor. Kar yağışının yeterli seviyede olmasına rağmen, teleferiğin çalışmamasından dolayı Brezovica'yı az sayıda turist ziyaret ediyor.