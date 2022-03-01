Osmani-Sadriu tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Kosova Cumhurbaşkanı kim? Osmani-Sadriu kimdir?

KOSOVA CUMHURBAŞKANI KİM?

Doğum tarihi: 17 Mayıs 1982

Kaç yaşında: 39 yaşında

Nereli: Mitrovica

Kosovalı bir hukukçu olan Osmani, Kosova Meclisi eski başkanıdır. Priştine Üniversitesi, RIT Kosova ve Pittsburgh Üniversitesi'nde profesördür. Osmani, 2019 Kosova genel seçimlerinde Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisinin başbakan adayı oldu.

Hayatı

Vjosa Osmani-Sadriu 1982 yılında Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. İlkokulu ve liseyi Mitroviça'da bitirdi. Temel çalışmalarını Priştine Üniversitesi (Arnavutça: Universiteti i Prishtinës) hukuk fakültesinde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamladı. Priştine Üniversitesi, Kosova Rochester Teknoloji Enstitüsü ve Pittsburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermektedir. Üniversite profesörü olarak Kosova'da Uluslararası Hukuk alanında dersler verirken Amerika'da "Devlet İnşası ve Hukuk: Kosova Deneyimi" konusunu öğretti.

Osmani şu anda Dış İlişkiler, Diaspora ve Stratejik Yatırımlar Komitesi'nin başkanıdır. Daha önce Avrupa Entegrasyonu Komitesi Başkanlığı ve Kosova'da Anayasa Reformları Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kariyerin yanı sıra Osmani Prindon Sadriu ile evli ve ikiz kız annesidir. Anadilinin yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça da konuşabilmektedir

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