Köşk'te 193 Aileye 'Hoş Geldin Bebek' Ziyareti

Köşk Belediyesi tarafından yeni bebek sahibi ailelere yönelik yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında bu güne kadar 193 ailenin ziyaret edildiği belirtildi.

Köşk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2009 yılında başlatılan proje kapsamında, yeni bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler veriliyor.

Belediyecilik hizmetleri doğumdan ölüme, tüm hayatı kapsayan uzun ve zorlu bir süreç olduğunu belirten Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Ailesine yeni katılan her çocuk bizim çocuğumuz. Köşk'te doğan çocuklarımız hepimiz için yeni bir umut, Köşk Bahçesinin taze çiçekleri ve hayat kaynaklarıdır. Çocuklarımızı doğduğu andan itibaren hayata hazırlamayı ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı görev edindik. Bu anlayışla ilçemizde yenidünyaya gelen bebeklerimizi ve ailesini ziyaret edip bu konuda eğitim almış personellerimizle aileleri bilgilendiriyor ve onlar için hazırladığımız 'Hoş Geldin Bebek' paketlerini ailelerine teslim ederek; çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz" dedi.

Belediye yetkililerinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Serdar-Özlem Zeybek ailesi, "Hatırlandığımızı bilmek güzel. Bebeğimize hediye verdiler, bizler de ailesi olarak mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Proje kapsamında ziyaret edilen aileler, bu özel günlerde Köşk Belediyesi'nin yanlarında olduğu için mutluluklarını dile getirerek teşekkür etti. Proje kapsamında bu güne kadar 193 aile ziyaret edildi. - AYDIN