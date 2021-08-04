Köşk Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
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Köşk Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Köşk Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Muğla'nın Muğla'nın farklı noktalarında meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye Köşk Belediyesine ait 13 ton kapasiteli arazöz, yangın söndürme personeli ve yangından etkilenen sokak hayvanları için mama desteği gönderdi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Muğla'nın Muğla'nın farklı noktalarında meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye Köşk Belediyesine ait 13 ton kapasiteli arazöz, yangın söndürme personeli ve yangından etkilenen sokak hayvanları için mama desteği gönderdi.

Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Ülkemizin bir çok İlinde meydana gelen yangınlar her birimizi derinden üzdü. Devletimiz orman yangınları ile mücadele için tüm imkanlarını seferber etti. Söndürme mücadelesi devam ederken, biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Türk Milleti olarak, zor günlerde bir ve beraber olmayı her zaman başarıyoruz. Bu zor günlerin yaralarını da hep birlikte el ele vererek saracağımıza inanıyorum. Bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiç bir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi en büyük temennimiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza buyursun." diye konuşarak ihtiyaç durumuna göre üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı. - AYDIN

Köşk Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
Köşk Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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