KOSGEB Başkanı Kurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurt, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Spor kategorisinde oyunu, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına veren Kurt, "Mete Gazoz, büyük gayretiyle gençlerin simgesi haline geldi. Uzun yıllar bu fotoğrafın yaşayacağını düşünüyorum." dedi.

Kurt, haber kategorisinde, Antalya'da yaşanan orman yangınlarında kara yoluna kadar yükselen alevler nedeniyle gazetecilerin yaşadığı zor anları gösteren Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Kurt, "Yangın sırasında ormancılarımız çok güçlü bir şekilde, fedakarca çaba sarf ettiler. Bir taraftan gazeteciler de bu bölgede görevlerini yapmak için kendilerini riske attılar." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde ise av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan İstanbullu balıkçıların ilk ağlarını çektiği anı gösteren İslam Yakut'un "Vira Bismillah" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kurt, bu karenin emeğin ve bereketin göstergesi olduğunu kaydetti.