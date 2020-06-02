Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir? Köşeyi Dönen Adam oyuncuları ve Köşeyi Dönen Adam özeti!

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KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Kemal Sunal, Meral Orhonsay, Ali Şen, Necla Soylu, Özcan Özgür

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1978 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1978 Cuma

Senaryo: Umur Bugay

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aptallığı yüzünden hiçbir işte tutunamayan Şaban'ın, bir reklam şirketi yöneticileriyle olan güldürüsü. Reklam şirketi TV reklamlarında kullanmak için Şaban'ı (Kemal Sunal) işe alırlar. Şaban büyük reklam kampanyalarıyla TV reklamına çıkar. Ne var ki reklamını yaptığı mallar bozuk çıkıp, halk aldatılmaktadır. Tüketiciler de bu aldatmacılığı anlayınca Şaban'a güvenleri kalmaz. Şaban da halk adına bu sömürü düzenine başkaldırıp, reklamcılara karşı çıkar.