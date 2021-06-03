Köseköy Hacımustafa Beycemal Deresi Islah Ediliyor
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Köseköy Hacımustafa Beycemal Deresi Islah Ediliyor

Köseköy Hacımustafa Beycemal Deresi Islah Ediliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde birçok noktada dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde birçok noktada dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesinde dere ıslah çalışması yapılıyor.

YAĞIŞLARA KARŞI ÖNLEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü yaşanan küresel iklim değişiklikleriyle birlikte meydana gelen ani yağışlar ve oluşan taşkınların önüne geçebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde toplam 678 kilometre uzunluğunda yağmur suyu altyapısı ve 15 adet terfi merkezi ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana 90 kilometrenin üzerinde dere ıslah çalışmaları gerçekleştirdi.

363 METRE UZUNLUĞUNDA DERE ISLAHI

2021 yılı yatırım programı kapsamında Kartepe Köseköy Mahallesi Hacımustafa Beycemal deresinde ıslah çalışmalarına başlandı. Taş duvar örülerek imalatı gerçekleştirilecek derede, 363 metre uzunluğunda dere ıslah çalışması yapılacak. Çalışmalar kapsamında 22 metre ve 12 metre uzunluğunda olmak üzere 2 adet kapalı menfez imalatı gerçekleştirilecek.

MODERN VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANI

Hacımustafa Beycemal Deresi'nde yapılacak olan dere ıslah çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte insan ve çevre sağlığına etki edecek çevresel faktörler giderilerek çevre sakinleri için daha modern bir yaşam alanı sağlanmış olunacak.

Kaynak: Habermetre

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