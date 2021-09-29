Koşari nedir? Masterchef Koşari nasıl yapılır? Koşari hangi ülkenin yemeğidir? Koşarı tarifi!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Koşari tarifi oldu. Peki en güzel Koşari yemek tarifi nasıldır? Koşari yemeği nasıl yapılır? Koşari için gerekli malzemeler nelerdir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KOŞARİ NEDİR, NE DEMEK?

Koshary, ayrıca kushari ve koshari, Mısır'ın ulusal yemeği ve oldukça popüler bir sokak yemeği. 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bir Mısır yemeği olan yemek, İtalyan, Hint ve Orta Doğu mutfak öğelerini birleştiriyor. Koshary, pirinç, makarna ve mercimekten yapılıyor, üzerine baharatlı domates sosu ve sarımsak sirkesi ekleniyor ve nohut ve çıtır kızarmış soğanla süsleniyor. Genellikle sarımsak suyu serpilerek servis edilir; sarımsak sirkesi ve acı sos isteğe bağlıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KOŞARİ NASIL YAPILIR? KOŞARİ TARİFİ

Koshary, pirinç, makarna ve mercimekten yapılıyor, üzerine baharatlı domates sosu ve sarımsak sirkesi ekleniyor ve nohut ve çıtır kızarmış soğanla süsleniyor. Genellikle sarımsak suyu serpilerek servis edilir; sarımsak sirkesi ve acı sos isteğe bağlıdır.

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