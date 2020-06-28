Koşarak sınava geldi, okul kapsında hayatının şokunu yaşadı
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Koşarak sınava geldi, okul kapsında hayatının şokunu yaşadı

- Koşarak sınava geldi, okul kapsında hayatının şokunu yaşadı Akraba kurbanı olan genç: "Kuzenim giriş belgesi yerine boş kağıt vermiş" Okul kapsında yere düştü, belgesi olmadığı için sınava giremedi YKS'nin 2. oturumuna girmek için okula son anda koşan öğrenci okul kapısında yere düştü.

28.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:53

- Koşarak sınava geldi, okul kapsında hayatının şokunu yaşadı

Akraba kurbanı olan genç: "Kuzenim giriş belgesi yerine boş kağıt vermiş"

Okul kapsında yere düştü, belgesi olmadığı için sınava giremedi

İSTANBUL - YKS'nin 2. oturumuna girmek için okula son anda koşan öğrenci okul kapısında yere düştü. Görevliler tarafından yerden kaldırılan gencin, sınava giriş belgesinin yanında olmadığı görüldü. Yanında boş bir kağıt olan genç, "Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş. Bundan sonra benim okul hayatım bitti" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanarak sınava gireceği salona alındı.

Girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtımı yapıldı. Giriş için sırada bekleyen öğrencilere ve kampüs önünde duran ailelere, sosyal mesafeye uymaları yönünde güvenlik görevlileri tarafından sık sık uyarılar yapıldı.

Okul kapsında yere düştü, sınav belgesi yanında çıkmadı

Sınav başladıktan dakikalar sonra gelen bir genç, koşarken okul kapsında yere düştü. Görevliler tarafından yerden kaldırılarak içeri götürülen genç yapılan kontrolde sınava giriş belgesi yerine boş bir A-4 kağıdı olduğu görüldü. Sınava giriş belgesi olmayan genç okul kapısında geri çevrildi. Sınava alınmayan genç basın mensuplarına yaptığı açıklamada akraba kurbanı olduğunu söyledi.

"Bana bomboş kağıt vermiş"

Kendisinin çalıştığını bu nedenle sınava giriş belgesini çıkarması için kuzenine söylediğini anlatan Görkem Varlık, "Küçük kuzenime sınava giriş belgemi çıkar demiştim. Bana bomboş kağıt vermiş. Katlayıp cebime koymuştum. Kontrol etmemiştim. İçeri girerken kağıdı açtık. Boş olduğunu gördüm. Bu saatten sonra okumam. Bu saatten sonra okul hayatı bitti benim için" dedi.

Akrabalarına tepki gösteren Varlık, basın mensuplarının akşamdan hazırlaman gerekmiyor muydu soruları üzerine ise, "Akrabam, güvenmeyeyim mi" dedi.

Koşarak sınava geldi, okul kapsında hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İHA

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