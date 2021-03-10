Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor
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Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor

10.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:26

Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor Kahramanmaraş'ta iki göletteki nilüfer çiçekleri kirlilikten dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı Kahramanmaraş'ta kirlilikle boğuşan Bağlama ve Mizmilli göletlerinde koruma altında bulunan nilüfer çiçekleri yok olma...

Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor

Kahramanmaraş'ta iki göletteki nilüfer çiçekleri kirlilikten dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kirlilikle boğuşan Bağlama ve Mizmilli göletlerinde koruma altında bulunan nilüfer çiçekleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Pazarcık ilçesine bağlı Çöçelli Mahallesi'ndeki Bağlama Göleti ve Evri Mahallesi'ndeki Mizmili Göleti, nilüfer çiçeklerinin önemli yaşam alanları arasında yer alıyor. Ancak iki göletteki nilüfer çiçekleri kirlilikten dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Endemik bir tür olması nedeniyle yasal koruma altında olan sarı ve beyaz nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası ise 73 bin lira. Göletlere atılan atıklar nilüfer çiçeklerinin yaşam döngülerini tahdit ederken, bölge sakinleri durumdan şikayetçi. Çiçeklerin varlığının devam etmesi için bölgenin koruma altına alınması isteyen bölge sakinleri, yetkililerin bir an önce nilüfer çiçekleri ve göletlerle ilgili önlem almasını istiyor.

Evri Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, "Biz bu göletlerin temizlenmesi istiyoruz. Nilüfer çiçeklerimize dokunulmasın, etrafına bakım yapılıp temizlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Evri Mahallesi Muhtarı Yahya Yurdabakan ise "Biz yıllardır bu bölgenin temizlenmesi için birçok kuruma dilekçe verdik ama hiçbir icraat yok. Doğa güzelliğimiz var burada ve en az 10 çeşit balık türü de yaşıyor. Bu çiçekler akşam olduğunda kapanır gündüz tekrar açar. Bu çiçek Türkiye'de 3 bölgede yetişiyor" dedi.

Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor
Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor
Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor
Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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