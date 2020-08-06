Korsan taksi, koronavirüs denetimine takıldı Korsan taksi, koronavirüs denetimine takıldıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında şehir merkezinde polis tarafından yapılan denetimde yakalanan ve korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü E.O.

Korsan taksi, koronavirüs denetimine takıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında şehir merkezinde polis tarafından yapılan denetimde yakalanan ve korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü E.O.'ya (48) 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye bağlı olarak Keşan'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydan ve caddelerde denetim yapıldı. Polis ekipleri, Alparslan Türkeş meydanındaki denetimde içerisinde 2 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 22 RM 378 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, E.O.'nun pazarlık usulü korsan taksiyle taşımacılık yaptığını belirlendi. Yetki belgesiz taşımacılık yaptığı belirlenen E.O.'ya 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA