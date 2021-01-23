Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı

Nijerya açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk kargo gemisi, korsanların saldırısına uğradı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişinin öldürüldüğü, 15 kişinin de kaçırıldığı belirtildi. Gemide kalan 3 kişiden biri olan 4. kaptanı Furkan Yaren, baskın anlarını ve yaşadıklarını telefonda anlattı.

"KÖR BİR ŞEKİLDE SEYİR YAPIYORUZ"

Saldırı sonrası temas kurulan 4. Kaptan Furkan Yaren, 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söyledi. Gemiden 15 kişinin darbedilerek kaçırıldığını açıklayan 4. Kaptan, geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini de ifade eden Yaren, korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını aktardı.

DONANMADAN YARDIM İSTENDİ

Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildiği ve donanmadan yardım istendiği bildirildi. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.