Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
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Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı

Koronavirüse karşı önlemler almamakta direttiği için sıkça eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, inadının bedelini ağır ödüyor. Ülke genelinde ölü sayısı 16 bini aşarken ülkenin en kalabalık ili Sao Paulo'nun valisi, "Hastanelerde doluluk %90'a ulaştı. İki hafta içerisinde yer kalmayacak" dedi.

Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
18.05.2020 08:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:29

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) büyük bir artış gösterdiği Brezilya'da panik ve korku hakim. Son 24 saat içerisinde 7.938 yeni vakanın tespit edildiği Brezilya'nın en kalabalık kenti Sao Paulo Valisi, "Hastanelerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. İki hafta içerisinde yer kalmayacak" dedi.

Brezilya, bilimi umursamama, Kovid-19 salgınından etkilenen diğer ülkelerden ders almama ve uyarıları gözardı etmenin bedelini ağır ödüyor. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sokağa çıkma yasaklarına karşı olması ve her fırsatta işletmelerin açılmasını talep etmesi sonucunda Brezilya tarihinin en büyük sağlık krizini yaşıyor.

İTALYA'YI DA GEÇTİLER

Son günlerde günlük vaka ve Kovid-19'a bağlı ölümlerde ciddi bir artış yaşayan ülkede son 24 saat içerisinde 7.938 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bu verilerle birlikte vaka sayısında ABD, Rusya ve Birleşik Krallık'ın arkasından gelen ülkede ölüm sayısı da 16 bini geçti. Brezilya ölüm sayısı bazında en kötü durumdaki 6'ncı ülke konumuna gelirken ülkede kabus yerini karabasana bırakmaya başlıyor.

HASTANELERDE DOLULUK %90'A ULAŞTI

12 milyondan fazla insanın yaşadığı Sao Paulo'da koronavirüs vaka sayısının hızla arttığını açıklayan Vali Bruno Covas, "Devlet hastanelerindeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. İki hafta içerisinde yerkalmayabilir" dedi. Covas, müdahale edilmemesi ve yeni tesislerin kurulmaması durumunda bölgedeki sağlık sisteminin çökeceğini dile getirdi.

Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı

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