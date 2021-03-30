Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi
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Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Koronavirüse yakalanan oyuncu Wilma Elles'in yaşadığı stres ve korku nedeniyle geçmişte yaşadığı uyurgezerlik hastalığı yeniden nüksetti. Bu stres yüzünden evinin balkon kapısını bile yastıklarla kapattığını söyleyen Elles, "Evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden de korkuyorum" dedi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline karakteri ile şöhreti parlayan oyuncu Wilma Elles, koronavirüse yakalanmıştı. Koronanın ardından stresli ve gergin günler geçiren ünlü oyuncunun bu kez, eski hastalığı uyurgezerlik yeniden ortaya çıktı.

"BALKONUN KAPISINI YASTIKLARLA KAPATIYORUM"

Geçtiğimiz gün Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin açılışında konuşan 34 yaşındaki Elles, "Daha önce strese girdiğimde ve korktuğumda, geceleri uyurgezerlik olurdu. Uykumda geceleri kalkıp yürürdüm. Bu hastalık uzun zamandır yoktu, nüksetti. Çalışmadığım zaman evde strese giriyorum. Evi görmeniz lazım; balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum, onlar tutuyor beni" dedi.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELMESİNDEN DE KORKUYORUM"

Ünlü oyuncu, "Bazen evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden de korkuyorum. Özellikle korona artınca daha çok korkuyorum. Almanya şu anda çok tedbirli, orada her yer kapalı. Gitmek için bir sürü test istiyorlar. Oraya giderken bile sorun yaşıyorum. Bu durum beni daha çok korkutuyor. Bakalım şimdi uçağım var. İnşallah orada başıma bir şey gelmez" diye konuştu.

Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi
Damla Çelikli
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