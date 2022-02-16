Koronaya yakalanan Emine Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı: İzolasyon sürecimi tamamladım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan ve Cumhurbaşkanı'nın hastalığı atlatmasının ardından kendisinin testi yeniden pozitif çıkan Emine Erdoğan'ın sağlık durumu merak ediliyordu. Erdoğan, son durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Emine Erdoğan, izolasyon sürecini tamamladığını açıkladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BİLGİ VERMİŞTİ

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ve Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisiyle ziyarete katılamayan eşinin sağlık durumuna ilişkin bilgi vermiş ve, "Henüz hastalığı atlatamadı. Pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz" ifadelerini kullanmıştı.