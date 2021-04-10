Koronaya yakalan kadın intihara teşebbüs etti, polis önledi
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Koronaya yakalan kadın intihara teşebbüs etti, polis önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Koronaya yakalan kadın intihara teşebbüs etti, polis önledi

Samsun'un Bafra ilçesinde korona virüse yakalanan ve intihara teşebbüs eden kadını polis ekipleri ikna etti.

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Samsun'un Bafra ilçesinde korona virüse yakalanan ve intihara teşebbüs eden kadını polis ekipleri ikna etti.

Olay, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüse yakalan M.M., girdiği bunalım sonucu intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıyı açamayınca yan dairenin balkonundan eve giren polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen müzakereci ekibinden Başpolis Güven Ay tarafından ikna edilen kadın, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde bulunan ruhsatsız pompalı tüfek polis ekiplerince alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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