"Koronaya karşı hücreler kavrulmamış antep fıstığı ile güçlendiriliyor"
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"Koronaya karşı hücreler kavrulmamış antep fıstığı ile güçlendiriliyor"

"Koronaya karşı hücreler kavrulmamış antep fıstığı ile güçlendiriliyor" -Her gün bir avuç Antep fıstığının korona'ya karşı koruyor Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr.

30.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:36

"Koronaya karşı hücreler kavrulmamış antep fıstığı ile güçlendiriliyor"

-Her gün bir avuç Antep fıstığının korona'ya karşı koruyor

GAZİANTEP - Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, Gaziantep'in dünyaca ünlü ürünleri arasında yer alan Antep fıstığı'nın yeni tip korona virüse karşı koruyucu özelliği olduğunu söyledi.

Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, kavrulmamış Antep fıstığının içerisinde bulundurduğu vitaminlerin hücre güvenlik duvarını güçlendirdiğini söyledi.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı her gün bir avuç kavrulmamış Antep fıstığının koruyucu bir tedbir olacağını belirten Uzm. Dr. Yılmaz, hücre duvarını nasıl güvenli hale geleceğini anlattı.

Yılmaz, "Bugüne kadar anlatılan bütün tedbirlerin yanında bence en önemlisi hangisi diye soracak olursanız hücrenin kendi güvenli duvarı. Hücre zarı bildiğiniz üzere çok özel yağlardan oluşur ve bu yağ yapıları eğer sağlıklı yağlardan temin edilecek olursa hücre duvarı da daha güvenli yapıya ulaşır" dedi.

"Her gün bir avuç Antep fıstığı"

Hücrenin güvenlik duvarı için kavrulmamış yemişlerin önemli olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yılmaz, "Bütün bu bahsettiğim güvenlik duvarının ihtiyacı olan bu mozaik yağ yapısını en iyi hangi besinlerle destekleye biliriz sorusunun cevabı kavrulmamış yemişlerdir. Özellikle de Antep fıstığının ne kadar güçlü bir güvenlik duvarı oluşturabileceğini söyleyebilirim. Mevsimi olduğu için Antep fıstığını her gün bir avuç öğün olarak tüketildiği taktirde kişinin içeriğindeki vitamini çok kıymetli omega yağlarının her birinde özel miktarda bulunan bu yağı hücreye transfer ettiğiniz zaman hücre duvarındaki güvenliği en üst düzeye taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Antep Fıstığının faydaları nelerdir

Antep fıstığının içerisinde yer alan B 6 vitamini kırmızı kan hücrelerinde oksijeni taşıyan bir molekül olan hemoglobin oluşumu gibi çeşitli işlevler için önemlidir. Antep fıstığı aynı zamanda potasyum bakımından da zengindir. 1 avuç Antep fıstığı bir adet büyük muzun yarısından daha fazla potasyum içermektedir.

Antioksidanlar sağlığımız için ciddi önem taşımaktadır. Hücre hasarını önler ve kanser gibi hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynarlar. Antep fıstığı çoğu kuruyemiş ve tohumdan daha fazla antioksidan içerir.

Antep fıstığı, içlerinde bulunan B6 vitamini zengin kaynağı nedeniyle bağışıklığı artırır. Güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olurlar. Aynı zamanda belirli enfeksiyon ve kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur.

'Koronaya karşı hücreler kavrulmamış antep fıstığı ile güçlendiriliyor'

Kaynak: İHA

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