Koronavrüs kahramanları Somali'ye de hayat oluyor İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tutmuş destek vermişti.

Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalık belasıyla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını hayırseverler de unutmadı.

Geçtiğimiz aylarda Afrika'da açılmak üzere planlanan su kuyusu projesi çerçevesinde fedakar ve cefakar sağlık çalışanları adına elde edilen bağışlar su kuyusu açılması için Deniz Feneri'ne bağışlandı.

Afyon ve Antalya'daki bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği su kuyusu bağışına çok sayıda kişi destek verdi.

İhtiyaç sahibi halkın temiz suya erişimini sağlamak için Somali'de"T.C Sağlık Çalışanları Hayratı" adıyla açılan su kuyusunun yeri Hansholey, Karan, Mogadişu'da olup, kuyudan 1.500 ailenin su ihtiyacını karşılaması bekleniyor

Kuyu projelerine devam edeceklerini belirten Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız yaptığı açıklamada;

"Afrika'da yaşayan insanlar için sondaj sistemli su kuyuları açıyoruz.İbadethaneler, hastane ve okulların yakınında bulunan bu kuyular yaklaşık 10 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak.

Kuyulardan elde ettiğimiz su, yaptığımız analiz sonuçlarına göre içilebilir kalitede. Uzun yıllar hizmet verecek olan bu kuyular sayesinde kirli sulara bağlı ortaya çıkan hastaların da önüne geçmiş olacağız." ifadesinde bulundu".

Türkiye'de en ön saflarda koronavirüs belasıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına dualar edilerek yapılan açılışta ihtiyaç sahibi yerel halkın mutluluğu gözlerinden okundu.