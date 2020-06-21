Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
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Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi

Türkiye'de siyasetin tartışıldığı programlar, zaman zaman sert tartışmalara sahne olurken bu akşam koronavirüsün konuşulduğu Teke Tek Bilim programında doktorlar birbirine girdi. Dr. Serdar Savaş, Prof. Dr. İlhan'a "geri zekalı" derken İlhan ise "terbiyesiz" diyerek karşılık verdi.

21.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:06

Türkiye'deki en önemli gündem maddelerinden biri olan koronavirüs salgını TV programlarında konuşulmaya devam ediyor. Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında da bu akşam, programa katılan bilim insanları salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GRAFİK YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Canlı yayında, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın ekrana getirilmesini istediği bir grafik ise tartışmaya neden oldu.

Bu sıralar sosyal medyada popüler olan Dr. Serdar Savaş, ekrana getirilen grafiğin yanlış olduğunu iddia etmesi tansiyonu artırdı.

"GERİ ZEKALILAR"

Savaş'ın bir anda bağırmaya başlaması üzerine şaşkınlık yaşayan Altaylı, uyarıda bulunmasına rağmen tartışma alevlendi. Fatih Altaylı ve İlhan'ın tepkileri sonrası Savaş, programı terk etmek istedi. "Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen geri zekalılar" diyerek mikrofonunu çıkaran Savaş, Fatih Altaylı'nın " Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum" uyarısı üzerine oturarak mikrofonunu tekrar taktı.

Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi

Güncel Manşet

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