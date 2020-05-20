Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
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Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir

Yeni bir araştırma, koronavirüsün açık havada bulaşmasını engellemek için insanlar arasında 2 metre mesafenin yeterli olmayabileceğini gösterdi. Araştırmada, tükürük damlacıklarının, saatte 4 kilometre hızla esen hafif bir rüzgar olması halinde 5 saniyede 5 metreden uzağa gidebildiği gözlendi.

20.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:11

Koronavirüs salgınının açık havada bulaşmasını engellemek için insanlar arasında 2 metre mesafe yeterli olmayabilir.

Sonuçları "Physics of Fluids" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Amerikan Fizik Enstitüsü'nde görevli bilim insanları bilgisayar simülasyonlarından faydalandı. Öksürmenin tükürük damlacıklarının havada nasıl hareket etmesine yol açtığı, saçılma şekilleri, tükürük ile hava moleküllerinin etkileşimleri, nem ve sıcaklığın etkileri hesaba katılarak incelendi.

4 KİLOMETRE HIZLA ESEN RÜZGARDA 5 METREDEN UZAĞA GİDEBİLİR

Araştırmada, tükürük damlacıklarının, saatte 4 kilometre hızla esen hafif bir rüzgar olması halinde 5 saniyede 5 metreden uzağa gidebildiği gözlendi.

Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Dimitris Drikakis, damlacıkların güzergahı yakınındalarsa çocuklar ve kısa boylu yetişkinlerin daha yüksek risk altında olabileceklerini söyledi.

2 METRE SOSYAL MESAFE YETERLİ OLMAYABİLİR

Drikakis, "Saatte 4 ila 15 kilometre hızla esen rüzgarda, tükürük damlacıklarının, rüzgar yönünde azalan yoğunlukta ve büyüklükte 6 metre uzaklığa kadar gidebildiği bulgusunu elde ettik. Bulgularımız, çevresel koşullara bağlı olarak 2 metre sosyal mesafenin yeterli olmayabileceğine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir

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