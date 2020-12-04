Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım

20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstanbul Bebek'te objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, koronavirüs salgını hakkında ve Türkiye'ye gelecek olan aşı hakkındaki görüşlerinden bahsetti.

"İNSANLAR VİRÜSTEN DEĞİL İLAÇLARDAN ÖLÜYOR"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve atlatan şarkıcı, "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım. Eğer saçmalıyorsam yaşıma verin. Zaten sıtma ilacı gibi ilaçlar veriyorlar hastalara... Acaba korona değil de insanlar ilaçtan mı ölüyor?" şeklinde konuştu.

"GÜVENMEDİĞİM İÇİN AİLEMLE AŞI YAPTIRMAYACAĞIZ"

Koronavirüs testlerine inanmadığını söyleyen Tilki, sözlerine şöyle devam etti: "Maskelerimizi takmalıyız, ilaç verirlerse içmeliyiz, bilmiyorum. Ama benim sezgilerime göre insanların bir çoğu koronadan değil ilaç yüklemesinden dolayı ölüyor. Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum. İlaç sektörünün ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum."

Kaynak: Snob Magazin