Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım
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Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım

04.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:28

Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüsü yenen Aleyna Tilki, Bebek'te sohbet ettiği muhabirlerle salgın hakkında konuştu. İlaç sektörüne güvenmediğini söyleyen Tilki, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım" dedi.

20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstanbul Bebek'te objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, koronavirüs salgını hakkında ve Türkiye'ye gelecek olan aşı hakkındaki görüşlerinden bahsetti.

"İNSANLAR VİRÜSTEN DEĞİL İLAÇLARDAN ÖLÜYOR"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve atlatan şarkıcı, "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım. Eğer saçmalıyorsam yaşıma verin. Zaten sıtma ilacı gibi ilaçlar veriyorlar hastalara... Acaba korona değil de insanlar ilaçtan mı ölüyor?" şeklinde konuştu.

"GÜVENMEDİĞİM İÇİN AİLEMLE AŞI YAPTIRMAYACAĞIZ"

Koronavirüs testlerine inanmadığını söyleyen Tilki, sözlerine şöyle devam etti: "Maskelerimizi takmalıyız, ilaç verirlerse içmeliyiz, bilmiyorum. Ama benim sezgilerime göre insanların bir çoğu koronadan değil ilaç yüklemesinden dolayı ölüyor. Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum. İlaç sektörünün ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum."

Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (3)
ABUZER: O zaman sana yerli aşı yapalım bebeğim :)
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MASEBECİ: Senin aşın olup olmaman bizi çok ilgilendiriyor git işinee. . . . . .
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SMMM: BU NE DİYO LA
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500
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