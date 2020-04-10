Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu - Haber
İbrahim Özmen, Erzurum, Sağlık

Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu

Erzurum'da 87 yaşında koronavirüsü yenen ve tedavi gördüğü hastanede kirlenen yatağını gömleğiyle temizlerken hemşirelere, "Size ve devlete yeterince yük oldum, istemeden devlet malını kirlettim" diyerek hastane çalışanlarının gönlünde taht kuran İbrahim Özmen, tedavisinin ardından...

10.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:14
Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu

Erzurum'da 87 yaşında koronavirüsü yenen ve tedavi gördüğü hastanede kirlenen yatağını gömleğiyle temizlerken hemşirelere, "Size ve devlete yeterince yük oldum, istemeden devlet malını kirlettim" diyerek hastane çalışanlarının gönlünde taht kuran İbrahim Özmen, tedavisinin ardından sağlıkçıların alkışlarıyla uğurlandı.

Tortum ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 87 yaşındaki İbrahim Özmen, 1 Nisan'da yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Alınan önlemler eşliğinde ekiplerce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) getirilen Özmen'e yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Özmen, bir hafta süren tedavisinin ardından hastalığı yenen Özmen, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek 112 ekiplerince evine gönderildi.

BEAH'tan yapılan açıklamada ise hasta Özmen'in tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Kimsesiz hastaya BEAH Başhekimi Dr. Mahmur Avcı sahip çıktı

Özmen'in hastane çalışanlarının gönlünde taht kurduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer evrildi:

"Prostat hastası da olan İbrahim Özmen, kirlenen yatağını sırtından çıkardığı gömleğiyle temizlerken hemşirelerce görülür. Hemşirelerin, 'Amca biz gereğini yaparız neden böyle bir şey yapıyorsun?' diye sorması üzerine Özmen de 'Size ve devlete yeterince yük oldum istemeden devlet malını kirlettim' diyerek cevap verir. Bu konuşmadan etkilenen çalışanlarımız durumu başhekimliğimize bildirir ve Başhekimimiz Dr. Mahmut Avcı da Özmen'in bazı özel ihtiyaçlarını karşılayarak takım elbise ve pijama gibi çeşitli hediyeler alarak hastaneden uğurlar."

Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haber
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haber
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haber
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Türk firmasından sağlık çalışanları için devrim niteliğinde üretim Haber
Türk firmasından sağlık çalışanları için devrim niteliğinde üretim
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık...
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Levent Gök Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Wuhan Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen 87 yaşındaki hasta duyarlılığıyla gönüllerde taht kurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:10:46. #1.14#
title