Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Bilim insanları, koronavirüsü atlatan kişilerde hastalığa yeniden yakalanmayı önleyebilecek bağışıklık tepkilerine dair işaretler tespit etti. Bağışıklık uzmanı Marion Pepper, "Bu tam da umut ettiğimiz şey. Topyekun koruyucu bir bağışıklık tepkisine sahip olmak için tüm parçalar orada" dedi.

ABD'de yapılan ve sonuçları henüz yayın öncesi değerlendirme aşamasında olan iki araştırma, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişilerde dahi Kovid-19'a karşı uyarılan antikorların ve bağışıklık hücrelerinin aylarca canlılığını koruduğu gözlendi.

"BU TAM DA UMUT ETTİĞİMİZ ŞEY"

New York Times'ta yer alan habere göre, araştırmalardan birine öncülük eden Washington Üniversitesi'nden bağışıklık uzmanı Marion Pepper, "Bu tam da umut ettiğimiz şey. Topyekun koruyucu bir bağışıklık tepkisine sahip olmak için tüm parçalar orada." dedi.

"İKİNCİ KEZ VİRÜSE MARUZ KALMALILAR"

Pepper, sonuçların bağışıklığın kalıcı olduğu anlamına gelmediğine, bu hipotezin doğrulanabilmesi için ikinci kez koronavirüse maruz kalan kişilerin büyük bölümünün hastalanmadığına ilişkin geniş çaplı bulgulara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

"DOĞAL KOLEKTİF BAĞIŞLIKLIK DİRENCİ DE OLUŞMUŞ OLABİLİR"

Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlayabilecek bir aşının henüz geliştirilmediğini hatırlatan araştırmacılar, bunun 'sürü bağışıklığı' olarak adlandırılan 'doğal kolektif bağışıklık direnci'nin toplumda gelişmeye başladığının işareti olabileceği değerlendirmesinde bulundu.