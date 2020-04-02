Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Taşçıoğlu için Mersin'de saygı duruşu
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Mersin'de hastane ve sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
02.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:34
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Mersin'de hastane ve sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Koronavirüs nedeniyle dün akşam yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Mersin'de meslektaşları tarafından anıldı. Prof. Dr. Taşçıoğlu için, kentteki tüm hastaneler ve diğer sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anmaya katılan hekimler, sosyal mesafe kuralına uydu, maske ve eldiven taktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA