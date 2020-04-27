Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
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Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde esnaf olan 39 yaşındaki Engin Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Engin Dağ'ın ölmeden önce "Ben koronavirüs denen illete yakalandım. Gerçekten çok kötü bir şey. Lütfen kimse evinden çıkmasın" diyerek yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı.

Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
27.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:04

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan lokanta sahibi Engin Dağ, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Dağ, dün akşam hayatını kaybetti. Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Çerkezköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dağ'ın hastanede tedavi gördüğü sırada, çektiği videosunu 15 Nisan günü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Videoda virüse karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Engin Dağ, "Günaydın değerli dostlar. Ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen lanet bir şey. Bu işin şakası yok. Lütfen herkes dikkat etsin. Evinden çıkmasın. Çekilecek gibi bir şey değil. Allah'ın izniyle atlatacağım. Allah düşmanımın başına vermesin. Dualarınızı bekliyorum" diyerek yakınlarına evde kalın çağrısı yapıyor.

Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
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