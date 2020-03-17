"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Seda Sayan, Twitter, Magazin

"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın koronavirüsle alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sokağa çıkma yasağı getirilmeli ve esnafların batmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" demesi Twitter'da trend oldu.

17.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:41

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılarak 7 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye de geldi. Ülkemizde 47 koronavirüs vakasının olduğunu öğrenen Seda Sayan, sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini söyledi.

"FATURA ÖDEMELERİ DONDURULMALI"

Şarkıcılığın yanı sıra TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz isimli programda sunuculuk yapan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini söylerken bu süre zarfında esnafların da mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi. Sayan, paylaşımda şu sözlere de yer verdi: "İvedi olarak sokağa çıkma yasağı gelmeli... Faturalar, kira ödemeleri, elektrik, su, doğal gaz vb tüm ödemeler dondurulmalı. Geliri olmayan insanların yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı. Şirketlerin, esnafın batmaması için gerekli destekler verilmeli. Bu zor günlerde istiklal mücadelemizde olduğu gibi tartışmaları, kavgaları bir kenara bırakıp devlet, millet kol kola tek yumruk olur tedbirlerimizi alıp bunun da üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle."

TREND OLDU

Seda Sayan'ın yaptığı paylaşım binlerce kişi tarafından desteklendi. Hatta Sayan'ın koronavirüs önlemleri hakkındaki paylaşımı Twitter'da trend oldu.

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'Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin' diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu

Haberin Videosu:

Seda Sayan koronavirüs paylaşımından sonra Twitter'da trend oldu

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Haber Yorumları (6)
500
FIRAT: Devletimiz inşallah bu zor günlerde su elektrik doğalgaz internet ve Telefon paralarını kimseden almaz ve herkes elini taşın altına koyar 2 veya 3 ay bedava olur
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BUNE: seda hanım herşeyi devletten beklemeyelim devlet yetkililer sizin düşüğünüzü zaten düşünüyor ama gelde size ekonomiyi anlat ne diyeyim
Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
M: faturaları sen ödeyeceksen problem yok
Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
BİR DOST: halbuki türkçe yazmış, kocamanda başlık var haberin ortasında fatura ödemeleri dondurulmalı diye. He şey pardon sen laf olsun torba dolsun diyenlerdensin anladım şimdi kusura bakma özür dilerim
Yayından Kaldır
DOĞRU SÖZ: TAMAMEN BOŞ KONUŞMA BENCE
Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
DOGA: Bence çok doğru bir karar olur italya gibi olmak yada cin gibi olmak istiyorsan git oraya tamamen çok doğru söylemiş bence
8 Yayından Kaldır
500
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