Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
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Yavuz Kalaycı, İstanbul, Twitter, Sağlık, Güncel

Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?

Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Annesini ve babasını da salgında kaybeden Doktor Kalaycı, son mesajında yürekleri dağladı. Kalaycı, "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" dedi.

21.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?

Yeni tip koronavirüs salgınında en ön safta mücadele veren sağlık çalışanları bir kayıp daha verdi.

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."

Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı yürek parçaladı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?

BABASINI VE ANNESİNİ DE KOVID-19'A KURBAN VERDİ

56 yaşındaki iki çocuk sahibi Kalaycı'nın 10 gün boyunca uyutulduğu, bu süre içerisinde babasının ve annesinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

"KIZLARIM KÜÇÜK, SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ?"

Doktor Kalaycı'nın son mesajını ise bir meslektaşı kamuoyu ile paylaştı.

Onkoloji uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır, Twitter'da meslektaşının arkasından şunları yazdı:

Bugün bir doktor arkadaşımız koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr.Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?' Siz hala evde sıkılıyor musunuz?

Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
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