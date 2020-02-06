Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi
Haberler » Dünya » Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi - Haberler

Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi

Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas koronavirüs sebebiyle Çin'de bulunan mağazalarının büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı. Çin genelinde 500 mağazası ve 11 binden fazla seri sonu bayiliği bulunan dev şirket, virüs nedeniyle ülkede yaşanan olumsuz durumun devam edeceğini düşünüyor

06.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:10
Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi

Dünyaca ünlü Alman giyim markası , koronavirüs sebebiyle Çin'de bulunan mağazalarının büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı.


Çin genelinde kendisine ait 500 mağazası ve 11 binden fazla seri sonu bayiliği (outlet franchise) bulunan dev şirketin virüs nedeniyle ülkede yaşanan olumsuz durumun devam etmesini beklediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler