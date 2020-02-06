Koronavirüsten dolayı Çin'de mağaza kapatanlara Adidas da eklendi
Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas koronavirüs sebebiyle Çin'de bulunan mağazalarının büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı. Çin genelinde 500 mağazası ve 11 binden fazla seri sonu bayiliği bulunan dev şirket, virüs nedeniyle ülkede yaşanan olumsuz durumun devam edeceğini düşünüyor
06.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:10
Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas, koronavirüs sebebiyle Çin'de bulunan mağazalarının büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı.
Çin genelinde kendisine ait 500 mağazası ve 11 binden fazla seri sonu bayiliği (outlet franchise) bulunan dev şirketin virüs nedeniyle ülkede yaşanan olumsuz durumun devam etmesini beklediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com