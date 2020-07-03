Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
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Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu

Koronavirüs salgınında ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu. Çalışmada Kovid-19 hastalarından alınan örneklerde, kan pıhtılaşma hücrelerindeki hiperaktivitenin felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü.

03.07.2020 10:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:01

ABD'de yapılan çalışmalar, koronavirüs hastalarının yüzde 30'unun kan pıhtılaşmasının neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Kovid-19, öncelikli olarak solunum yolu hastalığı olarak bilinmesine rağmen, pek çok vakada akciğer dışındaki organların iflas etmesine neden oluyor. Ancak bilim insanları, sorunun kaynağını yeni yeni anlamaya başlıyor.

KOVİD-19 TROMBOSİT HÜCRELERİNDE HİPERAKTİVİTEYE NEDEN OLUYOR

NTV'de yer alan habere göre; ABD'de yer alan Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar yarısı Kovid-19 için pozitif test edilen 82 kişinin kanını analiz etti. Çalışmada, Kovid-19 hastalarından alınan örneklerinde yer alan kan pıhtılaşma hücrelerindeki hiperaktivitenin felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü.

Dr. Robert Campbell ve ekip arkadaşları Utah Üniversitesi Hastanesi'nde yatan 9'u ventilatöre bağlı 41 hastayı inceledi. Söz konusu hastaların kanları, yaş, cinsiyet ve etnik olarak benzer 41 sağlıklı kişinin kanıyla karşılaştırıldı. Gen analizi kullanan çalışmada Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin trombositlerdeki genetik değişiklikleri tetiklediği ortaya çıktı.

HÜCRELER BİR ARAYA TOPLANARAK PIHTI OLUŞTURUYOR

Trombosit (pıhtılaşma hücreleri) veya kan pulcukları, kan pıhtısı oluşumunda görev alan hücrelere deniliyor.Düşük trombosit sayıları veya fonksiyon bozuklukları kanamaya yatkınlığı artırırken, yüksek trombosit sayıları tromboz (damarda kanın pıhtılaşması) riskini yükseltiyor. Utahlı araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, yeni tip corona virüs trombosit hücrelerinde neden olduğu hiperaktiviteyle, onların birleşerek pıhtı oluşturmasına neden oluyor.

KALP KRİZİ, FELÇ VE ORGAN YETMEZLİĞİNİ TETİKLİYOR

Çalışmanın başyazı Campbell, "Bulgularımız, Kovid-19 olarak adlandırdığımız bilmecenin önemli bir parçasını çözüyor. Enflamasyon ve sistemik değişikliklerin, enfeksiyon nedeniyle trombositlerin çalışmasını etkilediğini ve daha hızlı toplanmasına neden olduğunu keşfettik. Bu durum neden Kovid-19 hastalarında artan sayıda kan pıhtısı gördüğümüzü açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılara göre, ağır Kovid-19 hastası olan her üç kişiden birinde, ölümcül olabilen kan pıhtılaşması gerçekleşiyor. Pıhtılar, büyük organlara ulaşır ya da kan akışını keserse ölüme yol açıyor. Blokajlar, beyin, kalp, akciğer gibi organlara ulaştığında kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve pulmoner emboli meydana geliyor.

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu

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