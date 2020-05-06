Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak

Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
06.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:34

Ülkemizde koronavirüs salgını etkisini giderek azaltırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla normalleşme süreci de başladı.Normalleşmeye rağmen var olan 4 tedbir salgının son anına kadar kaldırılmayacak. Bu 4 tedbir; el temizliğine dikkat etmek, gerekli olmadıkça sokağa çıkmamak, maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak şeklinde sıralandı.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken ülkemizde alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar neticesinde salgın düşüşe geçmiş durumda. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla ülkede normalleşme süreci başladı ve 11 Mayıs'tan itibaren ilk adımlar atılacak. Alınan tedbirler yavaş yavaş kaldırılacak ve normal hayata dönülecek. Ancak 4 tedbir salgının bitişine kadar esnetilmeyecek ve kaldırılmayacak.

4 TEDBİR SON ANA KADAR KALDIRILMAYACAK

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu,"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'yeni normal' sürecinin anlamı aslında net ve açık olarak şu: Her şey kademeli olarak yavaş yavaş normale dönme sürecine girecek ama bu dört tedbir hemen hemen son ana, yani hakem maçın bitiş düdüğünü çalana kadar devreden hiç çıkmayacak" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu 4 tedbiri şöyle sıraladı:

1.) El temizliği, el yüz temasının engellenmesi koşulsuz devam ettirilecek ve el sıkarak selamlaşmama yasağı sürdürülecek.

2.) Gerekli olmadıkça sokağa çıkılmayacak, izolasyon meselesinin peşi bırakılmayacak.

3.) Sokağa çıkıldığı anda maskeler mutlaka takılacak.

4.) Maske takılıyken bile sosyal mesafe kuralına istisnasız her yer ve koşulda uyulacak.

Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak

Güncel Manşet

Haberler

Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Survivor'da yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Haberler
Survivor'da yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haberler
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu Haberler
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına...
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş Hatice Çarpar
Spor Falcao Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Futbol
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 09:36:57. #1.15#
title