Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
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Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası toplumda oluşan bağışıklık oranıyla ilgili açıklamada bulundu. Bağışıklık oranını tespit etmek için şu ana kadar 118 bin kişiye test yapıldığını belirten Bakan Koca, "118 bin içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2,8. Son derece düşük" dedi.

25.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 00:28

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarmak için 15 Haziran'dan itibaren testlere başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından toplumda oluşan bağışıklık oranıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"POZİTİF ORANI BİNDE 2,8"

PSR ve Antikor testinde gelinen son noktayı değerlendiren Bakan Koca, kısa sürede 153 bin olarak belirlenen hedef sayıya ulaşılacağını açıkladı. Dünyada benzer şekilde büyük ölçekte yapılan başka bir çalışma olmadığını belirten Bakan Koca, "153 bin kişiyi hem PSR hem de antikor testinden geçirmeyi hedefliyoruz. Hem bulaşıcılık, taşıyıcılık oranımızı hem de bu anlamda bağışıklık oranımızı tespit etme açısından önemli görüyoruz. Toplam 153 bin kişi taranacak. Şu an 118 bin kişiyi taradık. 118 bin içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2,8. Son derece düşük" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 1'İN ALTINDA"

Antikor testinin ise binde 8,1 olduğunu söyleyen Bakan Koca, toplumun bağışıklık oranının yüzde 1'in altında olduğunu ifade etti. Koca, "Bazı illerimizde bunun biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz. Adıyaman, İstanbul gibi yüzde 3'ün üzerinde şehirler olduğunu biliyoruz" dedi.

Bakan Koca konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Birçok kimsenin toplum bağışıklığı anlamında yüksek oranlar beklediği ve bağışıklığın giderek arttırılmasının anlamlı olduğu düşünüldüğü noktada biz bu çalışmayla toplum bağışıklığının kolay gelişmediğini görüyoruz. Toplamda bu pandemiyle oluşan bağışıklık oranı yüzde 0,81. Yani toplum bağışıklığının oluşması için yüzde 60-65'ler hedeflenirken, 60-70 kat benzer pandeminin yaşanması gerekiyor. Toplumda yaygın bir taşıyıcının olmadığı, yaygın bir koruyucunun, bağışıklığında olmadığı sonucuna varıldı. Tedbirlere herkesin önem vermesi gerekiyor. Aşı gelişmedikçe, yaygın aşı yapılmadıkça bu tarz pandemi sonrası bir bağışıklıkla toplum bağışıklığının olamayacağını görmüş oluyoruz. Sanıyorum 153 bin de bir hafta, 10 gün içerisinde bitmiş olur"

Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı

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