'Koronavirüse yakalanırım' korkusuyla tahliye isteği kabul edilmedi
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Mustafa Soylu, Bursa, Güncel

'Koronavirüse yakalanırım' korkusuyla tahliye isteği kabul edilmedi

BURSA'da düğünden bir gün önce yöreye özgü 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mustafa Soylu'nun (35) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

20.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:46
'Koronavirüse yakalanırım' korkusuyla tahliye isteği kabul edilmedi

BURSA'da düğünden bir gün önce yöreye özgü 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mustafa Soylu'nun (35) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cezaevinde koronavirüse yakalanmak istemediğini belirterek, bir sonraki duruşmaya kadar tahliyesini isteyen Soylu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Düğünden önce damadın arkadaşları, yöreye özgü 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan grup, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültü üzerine mahalleden bazı kişiler, duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen gençler, ellerindeki şişelerle tepki gösterenlere saldırdı. Çıkan kavgada damadın arkadaşlarından Aytaç Balı bıçaklandı. Balı'ya ilk müdahaleyi ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Aytaç Balı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Balı'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 5 çocuk babası Mustafa Soylu, tutuklanarak cezaevine kondu.

"KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM"

Mustafa Soylu hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mustafa Soylu'nun yargılanmasına devam edildi. Soylu, duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu. Soylu, "Gece yatmak üzereydim. Sokakta sesler geldiğini duyunca camdan baktım. Dışarıda eğlencenin olduğunu gördüm. Kapıya çıktığımda kalabalığın içinden biri elinde şişe ile üzerime geldi. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Küfretti. Arkamdan aile fertlerim çıktı. Babamı yerde gördüm. Sokak karanlıktı. Arbede çıktı. Kalabalık dağılmadı. Bana saldırmaya devam ediyorlardı. Arabamda kendi yaptığım bir bıçak vardı. Bıçağı almaya koşarken, korkup kaçsınlar diye 'Hepinizi delik deşik edeceğim' diye bağırdım. Sağ elime demir çubuğu, sol elime de bıçağı aldım, kalabalığa döndüm ve bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım. Kimseyi bıçaklamadım, suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını tekrarladı.

Mustafa Soylu ayrıca, "Cezaevinde koronavirüs nedeniyle korunamadığım için sonraki duruşmaya kadar tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Soylu'nun tutukluluk halinin devamına ve bazı tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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